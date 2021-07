Grandine su tutta la Bergamasca nella prima serata di mercoledì 7 luglio. Un forte temporale ha colpito città e provincia tra le 19.30 e le 20, con vento potente e bombe d’acqua che si sono trasformate in grossi chicchi di grandine. In certe zone grandi anche come albicocche.

Chiuduno è stato uno dei paesi più colpiti. Non è un caso se il centro vaccinale ha subito gravi danni alla struttura, che in serata è stata perfino dichiarata inagibile.

Per questo giovedì 8 e venerdì 9 luglio tutti gli appuntamenti previsti a Chiuduno sono stati confermati ma spostati, con gli stessi orari, al centro di Dalmine, in via Kennedy. Lo ha comunicato l’Asst Bergamo Est.