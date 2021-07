Con le lacrime di Joakim Maehle cala il sipario sulla favola Danimarca agli Europei. L’Inghilterra va in finale, per la prima volta nella storia degli Europei, dove troverà l’Italia.

Decide un rigore, non la lotteria dei rigori che avevano appena superato gli Azzurri. E scoppia anche la polemica: rigorino? Al minuto 104 dei supplementari, nell’area danese, Sterling, già accusato qualche tempo fa di essere un tuffatore, sembra già in caduta mentre Maehle si ritrae per evitare un contatto. Suo e di Jensen che sta arrivando, contatto che però non sembrerebbe così grave.

Tra l’altro, appena prima che Sterling entri in area, ci sono in campo due palloni vicini, ma l’azione continua tranquillamente.

Per l’arbitro, l’olandese Makkelie, è rigore, non ci sono dubbi, niente Var. Per i dietrologi, invece, ci sarebbe anche un piccolo favore ai padroni di casa, al primo ministro Boris Johnson, presente allo stadio, che avrebbe caldeggiato a suo tempo l’uscita dei club inglesi dalla Superlega.

Secondo questa interpretazione, l’Uefa avrebbe ringraziato confermando semifinali dell’Europeo a Wembley e l’Inghilterra è, appunto, in finale.

Questo il risultato della semifinale, che farà molto discutere.

La cronaca della partita dice che l’Inghilterra fa la Spagna e la Danimarca l’Italia: nel senso che la prima comanda il gioco e attacca o almeno ci prova, mentre i danesi cercano il contropiede. E vanno anche in vantaggio per primi con un gran gol di Damsgaard, proprio come l’Italia, poi pareggiato da un’autorete di Kjaer cercando di anticipare la deviazione di Sterling.

Non è l’avversario per l’Italia che i nostri lettori sognavano, l’Inghilterra finalista, se anche nel sondaggio che avevamo lanciato gran parte delle preferenze erano andate alla Danimarca.

C’erano comunque buoni motivi per temere entrambe: l’intensità e il pressing continuo degli inglesi sono un’arma pericolosa, di fronte alla quale tuttavia i danesi si sono ben difesi.

Certo, lo stesso Maehle ha dovuto limitare molto le sue incursioni e preoccuparsi più di coprire sulla fascia sinistra. La Danimarca ha pagato la stanchezza e col passare dei minuti in attacco ha inciso sempre meno.

Più brillante fisicamente l’Inghilterra e questo potrebbe essere un problema per l’Italia in finale, oltre al fatto di giocare in uno stadio tutto per la squadra di casa e s’è sentito quanto Wembley ha spinto Kane e compagni, per cui domenica sarà anche una battaglia di nervi…

L’atalantino Maehle ha lasciato il torneo in lacrime (e con qualche ragione per il rigore molto discutibile) e un po’ sottotono nell’ultima partita, ma dopo un Europeo giocato da protagonista. Come tutta la Danimarca, alla grande pur avendo perso subito la sua stella, Eriksen.