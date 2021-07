Nella giornata odierna, i vigili del fuoco sono intervenuti in alcune zone del Bellunese interessate dal forte temporale della notte.

Le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate in località Fernazza ad Alleghe per il danneggiamento di una copertura. Mentre i pompieri volontari di Padola Dosoledo hanno raggiunto il rifugio del Monte Agudo ad Auronzo per il danneggiamento di un tetto. Altri interventi per taglio alberi e pali pericolanti.

L’articolo Maltempo. Interventi dei vigili del fuoco in provincia proviene da Bellunopress – Dolomiti.