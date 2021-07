Mercato professionisti in pillole, 7 luglio SERIE A Verde – Besiktas 50% – L'offerta è arrivata sul tavolo dell'attaccante dello Spezia, che adesso deve decidere cosa fare. E non sarà una scelta semplice SERIE B Diaw-Vicenza 90% – Primo colpo di mercato in arrivo per il club di Renzo Rosso, che si assicura uno dei migliori attaccanti della categoria SERIE C D'Errico-Bari 70% – L'addio al Monza è cosa fatta, l'offerta dalla Puglia è quella più allettante. Ci sono tutte le premesse per chiudere Source