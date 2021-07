Il futuro del fantasista brasiliano Junior Messias può essere al Cagliari: Torino e Fiorentina non hanno trovato l’accordo

Come riporta Tuttosport in questi giorni la dirigenza del Crotone si trova a Milano per trattare le cessioni di Junior Messias e Simy.

Le squadre interessate al giocatore, Torino e Fiorentina, non hanno trovato l’accordo per strappare il brasiliano alla società calabrese. Ecco che si può spianare la strada per il Cagliari, interessata anche lei al giocatore che può approfittare dell’accordo non trovato dalle concorrenti.

