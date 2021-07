Il padre di Riccardo Sottil ha parlato del futuro del figlio sempre più lontano dal Cagliari. Ecco le sue parole

Come riporta FirenzeViola il padre di Riccardo Sottil ha parlato del futuro del figlio, sempre più vicino alla permanenza alla Fiorentina e lontano dal ritorno al Cagliari. Ecco le sue parole.

«Spero che possa piacergli Riccardo. Per caratteristiche e per come gioca mio figlio incarna il suo calcio. Italiano punta molto sugli esterni offensivi e quindi Riccardo è perfetto. Mi auguro che possa nascere intesa tra i due»

L’articolo Padre di Sottil: «Riccardo è perfetto per Italiano, spero nasca sintonia» proviene da Cagliari News 24.