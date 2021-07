Ponendo fine ad un lungo processo iniziato nell’anno 2012 a carico di 13 avvocati del Foro di Catanzaro, tutti imputati a vario titolo per truffa e falso, in quanto, avrebbero realizzato falsi mandati per intentare cause civili contro Enel Spa, con Dispositivo di Sentenza emessa il 6 luglio 2021 la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda sezione Penale, ha confermato l’assoluzione già emessa in primo grado dal Tribunale di Catanzaro ed appellata dalle parti civili.

Sono stati quindi nuovamente assolti, perché il fatto non sussiste per alcune posizioni e per intervenuta prescrizione per altre, gli avvocati Malluzzo, Surace, Iovine, Tirabosco, Campagna, Salerno, Garzaniti, Riitano, Paltrinieri, Viscomi, Lo Turco, Leone, Mannello.

Nel collegio difensivo tra gli altri vi sono gli avvocati: Salvatore Staiano, Sergio Callipari, Luca de Munda, Francesco Carello, Vincenzo Garzaniti, Gianni Russano.