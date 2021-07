Istituire un Centro Regionale Lombardo di Controllo del Territorio. È questo l’obiettivo del Progetto di Legge depositato dal consigliere regionale Alex Galizzi. “Si tratta di un provvedimento molto importante – spiega Galizzi – nato in particolare per rispondere alle necessità di maggiore controllo e sicurezza sui territori.

Il CRLCT, funzionerà attraverso un collegamento h24 con gli impianti di videosorveglianza e di lettura targa sul territorio di Regione Lombardia.

In questo modo, le segnalazioni relative ai veicoli rubati o segnalati andranno ad innescare un meccanismo di allerta nei software di gestione che procederà immediatamente ad inviare una mail non solo all’indirizzo del Comune di riferimento, ma allertando contestualmente anche il CRLCT, che azionando i propri collegamenti, si occuperà di attivare le sale comando territoriali”.

“Molteplici – prosegue Galizzi – sono i vantaggi che posso derivare dall’istituzione del entro regionale di controllo: innanzi tutto permetterà sincronizzando i dati rilevati dalle lettura targa già presenti o da installarsi sul territorio di disporre di un archivio completo utile alle eventuali indagini o ricerche di persone smarrite tramite targa del veicolo o altro ancora di tracciare veicoli coinvolti in atti criminosi sull’intero territorio regionale, il tracciamento dei mezzi trasporto rifiuti e altre necessità d’indagine, facendo risparmiare tempo, costi e impiego di personale”.

Il CRLCT con il proprio personale potrà essere di supporto per progetti, segnalazioni o indagini per luoghi pubblici di interesse regionale o di tutela dei luoghi maggiormente sensibili come stazioni ferroviarie e autolinee, parchi, istituti scolastici e mezzi di trasporto pubblico per meglio garantire alle famiglie lombarde la tutela di bambini e ragazzi oltre al cittadino in genere e persone anziane; consentirà di investire nella formazione per ridurre il rischio per l’incolumità personale degli agenti e la probabilità di errore umano durante le operazioni e di aumentare la redditività del lavoro riducendo i tempi di raccolta dati e aumentando la preparazione fisica e psico-motoria degli operatori.

Potrà infine stabilire la propria sede anche all’interno di locali risultanti dai pubblici elenchi dei beni confiscati alle mafie.

Con lo stesso progetto si potrà altresì fornire al cittadino lombardo rintracciabile che potrebbe aver dimenticato la scadenza dell’assicurazione o della revisione, il servizio di avviso permettendogli di intervenire per regolarizzarsi per evitare sanzioni in caso di controllo stradale o addirittura ulteriori problemi.

Per ora la speranza che la proposta di legge venga trattata celermente e magari anche ampliata o migliorata in modo che si inizi presto alla predisposizione del servizio perché ritengo che potrà fornire più sicurezza a tutti i cittadini lombardi.