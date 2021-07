VENERDI’ 9 Dopo aver raggiunto l’apice del caldo nella giornata di ieri, il weekend prossimo e la sua vigilia si preannunciano un po’ meno torridi. Oggi le massime in Molise si manterranno sotto i 34 gradi: il clima sulla costa sarà ancora più gradevole mentre il capoluogo di regione continuerà a essere infuocato seppur con qualche punticino in meno rispetto alle ultime 48 ore. La giornata trascorrerà all’insegna del tempo bello e soleggiato, solo nelle prime ore del pomeriggio avremo qualche nuvola su Termoli e paesi più vicini alla costa come pure qualche debole pioggia su Agnone. Si tratta di fenomeni assolutamente passeggeri: in serata cieli stellati sull’intero territorio.

SABATO 10 Tempo bello e ancora tanto caldo sul Molise: l’arrivo del flusso atlantico che ha colpito le regioni del nord non sembra influenzare il clima al centro sud che resta

DOMENICA 11 Sereno il mattino, più coperto nel pomeriggio con qualche pioggia nell’area del Fortore. In serata rasserena.