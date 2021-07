L’ex presidente e allenatore della Lazio Dino Zoff ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti alla clinica Paideia

L’ex presidente e allenatore della Lazio Dino Zoff ha parlato ai microfoni di alcuni cronisti presenti all’esterno della clinica Paideia nel giorno delle visite mediche dei giocatori biancocelesti. Ecco le sue dichiarazioni.

«Di Mancini possiamo dire che c’è molto in questa Nazionale: lo dicono i numeri, ha fatto cose ottime. Per quanto riguarda Donnarumma, è un portiere giovane anche se gioca da molto tempo: può fare qualcosa di straordinario. Immobile? Più di fare 50 gol a stagione che cosa deve fare? Sarrri, invece, è un allenatore di grande esperienza: è stato a Napoli e in Inghilterra e, sicuramente, è ottimo per una piazza come questa. Dovremo vedere che squadra riuscirà a creare, anche con il cambio di modulo. Con alcuni inserimenti si potrà essere più disposti al cambiamento. Per la finale con l’Inghilterra sono abbastanza fiducioso, nonostante la gara sia a Wembley».

L’articolo Zoff: «Immobile più di così che deve fare? La scelta di Sarri…» proviene da Lazio News 24.