A livello nazionale secondo le stime della Federazione Italiana Medici Di Medicina Generale nei prossimi cinque anni quasi 14 milioni di italiani rischiano di rimanere senza medico di base. Inoltre, nel quinquennio 2018-2022 in Lombardia andranno in pensione 1802 medici di medicina generale, mentre oggi l’elenco degli ambiti per i medici di famiglia conta 786 posti vacanti.

Solo a Bergamo e provincia gli ambiti carenti sono ben 77 e riguardano una popolazione che oscilla tra le 90mila e le 100mila persone.

Una tematica che non solo preoccupa il mondo della medicina, ma anche la politica. Ed è al centro di un ordine del giorno a firma del consigliere di Fratelli d’Italia Andrea Tremaglia indirizzata al sindaco e alla Giunta del Comune di Bergamo.

“Si sta rendendo sempre più evidente anche sul nostro territorio provinciale e cittadino come non sia più rinviabile il tema della carenza dei medici di medicina generale. Una figura fondamentale per le comunità, ancor più per quante registrano già un’endemica carenza di servizi come quelle montane e per quelle come la nostra che stanno invecchiando”, si legge nel testo di Tremaglia.

“I mesi tragici che abbiamo attraversato segneranno senza dubbio anche un nuovo rapporto con la sanità territoriale che certamente andrà ripensata ed ora occorre con celerità mettere mano anche al tema dei medici di famiglia. Perciò ho presentato un ordine del giorno urgente affinché il Comune si faccia interprete presso il governo regionale e quello nazionale di questo grande problema, unendo la propria voce a quella delle tante istituzioni e amministrazioni che già l’hanno fatto. Occorrono più borse di studio, più flessibilità quanto al numero di convenzionati con premialità per chi deciderà di seguire più assistiti, oltre che un serio ripensamento dell’accesso alla facoltà di Medicina e alle modalità del numero chiuso”, conclude Tremaglia ricordando che le borse di studio previste in Lombardia sono 317 per il triennio 2018/21 a cui Regione ne ha

aggiunte ulteriori 35, 313 per il triennio 2019/2022, 174 per il triennio 2021/23.

Sul tema si è espressa anche la parlamentare bergamasca del Partito Democratico Elena Carnevali: “Le prossime disponibilità per medici di medicina generale saranno possibili grazie ad un lavoro davvero molto personale sui decreti e sulle leggi di bilancio, che ha permesso sia di aumentare le risorse, sia di aumentare il numero degli assistiti per i medici in formazione – da 650 a 800 – sia di consentire a coloro che sono in formazione anche dal primo anno e hanno partecipato ai concorsi per la copertura dei posti vacanti di MMG, di poter diventare titolari di sede una volta che hanno superato il triennio di formazione. A queste azioni si aggiungono le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza per ulteriori 900 contratti di formazione. Oggi è già reale di fatto il “tirocinio professionalizzante” e se Regione Lombardia, come annunciato, vuole giungere a 1000 mutuati assegnati per medico di formazione, serve una norma di rango primario (come ho fatto per arrivare a 800) altrimenti il corsista ordinario perde il finanziamento della borsa, a norme attuali. Sarebbe davvero utile prevedere la presenza di un tutor come avviene per i medici specializzandi, per garantire ai “medici sul campo” di mantenere la qualità formativa e il supporto professionale e clinico. Di questo ne me farò carico senza dubbio. Piuttosto invece di tanta spocchia registrata anche recentemente e negli anni passati sull’attribuzione di responsabilità solo al livello nazionale, un bagno di umiltà e autocritica sullo scarso investimento regionale sarebbe doveroso. Soprattutto fare sponda tra i diversi livelli istituzionali aiuterebbe alla causa che sta a cuore a tutti. Ora invece guardiamo con grande positività alla possibilità per Regione Lombardia di immettere nel sistema ben oltre 450 nuovi posti ordinari di formazione con le borse. A questi si aggiunge la previsione della disponibilità di oltre 120 posti soprannumerari e di 150 posti finanziabili dal PNRR, sempre che Regione Lombardia decida di sostenere l’organizzazione dei corsi e abbia piena consapevolezza che gli oltre 700 posti di formazione al primo anno vanno garantiti per tutto il triennio”.