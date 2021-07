Il Brescia dell’ex Massimo Cellino guarda ancora in casa Cagliari: trattativa avviata per il centrocampista Caligara dei rossoblù

Come riporta SkySport il Cagliari ha messo in uscita il centrocampista Caligara, lo scorso anno in presto all’Ascoli.

Per il giocatore c’è forte l’interesse del Brescia allenato da Pippo Inzaghi che ha avviato una trattativa con il Cagliari per acquisire le prestazioni sportive del centrocampista.

