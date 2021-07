Il Cagliari ha chiuso la trattativa per il vice Cragno: dall’Atalanta arriva il classe 96’ Radunovic per sostituire Vicario

Come riportato da SkySport il Cagliari ha chiuso la trattativa per il portiere che farà da vice a Cragno: in arrivo Radunovic dall’Atalanta.

Il portiere classe 1996 domani sosterrà le visite mediche a Roma per poi firmare il proprio contratto che lo legherà ai rossoblù.

