Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, il Cagliari lavora per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione: il nome è quello di Mario Lemina

Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, il Cagliari lavora per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione: sfumato l’accordo per Valoti, ora Capozucca sembra aver mosso lo sguardo verso Mario Lemina, ex Juventus attualmente in forza al Southampton.

Nella passata stagione Leimina ha giocato in prestito al Fulham dove ha collezionato 30 presenze ed un gol. A 27 anni il centrocampista originario del Gabon potrebbe rappresentare il rinforzo giusto per aumentare esperienza alla linea mediana di Semplici.

L’articolo Cagliari, si valuta l’ex Juventus Mario Lemina: i dettagli proviene da Cagliari News 24.