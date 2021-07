Irpiniatimes.it

Campagna di sensibilizzazione ” Io Non ti abbandono” – e questa l’iniziativa promossa dalla amministrazione comunale di Grottolella che in questi ultimi due anni si e’ distinta per eventi ed iniziative che hanno riguardato precipuamente la tutela e il benessere degli animali d’affezione e il contrasto del fenomeno del randagismo sul territorio comunale grazie all’impegno costante del Vice Sindaco Marco Grossi da sempre impegnato su questo versante. ” Come amministrazione comunale sensibile alle tematiche che riguardano il mondo degli animali, ribadiamo la necessità di contrastare ogni tipo di maltrattamento degli animali di affezione e nei compiti istituzionali che la normativa prevede( art 4 della legge regionale 11 aprile 2019, n.3)

continuiamo sensa sosta nella battaglia finalizzata al contrasto del fenomeno dell’abbandono degli animali d’affezione sul territorio comunale. Il rispetto , la tutela e il pieno benessere degli animali d’affezione rimane un obiettivo precipuo di questa amministrazione comunale, così come tutte le attività connesse a tutela della salute pubblica e dell’ambiente e per migliorare in modo efficace il benessere degli animali d’affezione e il loro rapporto con l’uomo, garantendo una corretta convivenza, secondo quando stabilito dall’articolo 1 della legge sopra menzionata. Come amministrazione ringraziamo tutte le volontarie i volontari e gli operatori del canile Amici a quattro zampe per la collaborazione efficace e risolutiva, perché solo con il concorso di tutti si possono garantire risultati dignitosi e allo stesso tempo concreti”- dichiarano in una nota gli Amministratori del Comune di Grottolella.

