Non ci saranno maxi schermi a Torino per la finale degli Europei di calcio in programma questa domenica. A comunicarlo è la sindaca, Chiara Appendino, nel suo consueto appuntamento del venerdì in diretta su Facebook. “Data l’attuale situazione pandemica non riteniamo opportuno creare luoghi di aggregazione come un maxi schermo in piazza”- risponde Appendino a … Leggi…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it