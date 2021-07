Monopattini, codice della strada e sicurezza. La Polizia Locale di Bari, negli ultimi due mesi estivi, ha contestato oltre 250 sanzioni di importo pari a 50 euro ciascuna. A finire sul ‘libro nero’ degli agenti del comandante Michele Palumbo sono stati soprattutto giovani conducenti che non indossavano il caschetto di protezione o che trasportavano a bordo del monopattino un secondo passeggero.

Nell’ottica di una corretta educazione stradale, quindi, il Comando di Bari ha prodotto un video per ribadire, e ricordare, l’uso corretto del monopattino: poco più di 120 secondi in cui vengono descritte tutte le regole d’utilizzo del mezzo elettrico e in cui si raccomanda l’utente al rispetto del codice della strada.

L’articolo Monopattini a Bari, 250 multe negli ultimi due mesi. La Polizia Locale: “Ecco tutte le regole da rispettare” – VIDEO proviene da Telebari.