Nella conferenza stampa d i presentazione Sarri ha toccato anche l’argomento mercato, facendo un po’ di chiarezza

Maurizio Sarri, nella conferenza stampa di presentazione di oggi, ha inevitabilmente parlato anche dell’argomento mercato. Queste le sue parole:

«Col direttore abbiamo fatto una lista di ruoli, per un calcio diverso giocato fino ad ora. Quest’anno è difficile il mercato, ma lo è per tutti. A me piacerebbe partire con tutti i 24, ma so che è impossibile. Bisogna essere pronti anche a soluzioni diverse».

L’articolo Sarri sul mercato: «Con Tare fatta una lista di ruoli» proviene da Lazio News 24.