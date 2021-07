La società veneta ha ufficializzo l'acquisto della centrocampista, classe 2001, Azzurra Corazzi. L’ S.S.D.a.r.l. CITTADELLA WOMEN comunica di aver raggiunto un accordo per le prestazioni sportive per la stagione 2021-2022 della giocatrice Azzurra Corazzi. La centrocampista classe 2001, nel giro della nazionale Italiana Under 19, è reduce da una stagione in Serie A Femminile con il San Marino Academy. Di proprietà della Fiorentina, è stata voluta fortemente dalla Società ed Azzurra ha sposato il nostro progetto granata con entusiasmo. Benvenuta Azzurra! Source