Dopo quella di poche ore fa accaduta in via Principe di Piemonte, una nuova rottura – e molto più importante della precedente – ha riguardato uno dei tubi della rete idrica comunale che si trova in Contrada Calvario.

E’ successo nel primo pomeriggio e la rottura del tubo ha provocato i sollevamento dell’asfalto e un’importante perdita di acqua dirottata verso la campagna circostante.

I tecnici di Molise Acque (che non sono però competenti su questa fetta di rete idrica che è invece gestita dal Comune) sono giunti sul posto per chiudere tempestivamente l’acqua ed evitare ulteriori danni.

Una rottura importante che ha lasciato senz’acqua mezza città. Ecco le zone tuttora a secco e per le quali si prevede un ritorno dell’acqua soltanto entro la tarda serata: Colle delle Api (tutte le strade); San Giovanni in Golfo (tutte le strade); Zona Cep (tutte le strade); Via XXIV Maggio e traverse; Via IV Novembre e traverse; Via Delle Frasche; una parte della Zona Industriale; Via Barbato e parte di Colle dell’Orso.

Sul posto anche agenti della Municipale che hanno transennato la zona per consentire l’inizio degli scavi e quindi la sostituzione del tubo da parte degli operai della società del Comune capoluogo.