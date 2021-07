Swapfiets collabora con l’azienda italiana produttrice di pneumatici Vittoria, con sede a Brembate, per migliorare le prestazioni e prolungare la durata delle loro famose bici elettriche.

Swapfiets è così il primo brand a sottoscrivere l’innovativo programma Vittoria2GO Service – il primo servizio B2B che permette di noleggiare pneumatici invece di acquistarli – facendo un importante passo avanti verso il raggiungimento del loro obiettivo di avere biciclette circolari al 100%.

Secondo la partnership Vittoria equipaggerà l’intera flotta di e-bike di Swapfiets con tubolari di alta qualità. L’azienda italiana sarà responsabile della fornitura, della manutenzione e del riciclaggio degli pneumatici: questo significa prodotti più duraturi, meno sprechi e costi inferiori e pianificabili per Swapfiets.

“Il successo di Swapfiets dimostra che un modello di abbonamento “pay per use” attrae maggiormente gli utenti e garantisce prodotti di maggiore qualità e durata – afferma Marc de Vries, CEO di Swapfiets -. È interessante vedere come la stessa formula può essere applicata anche ai nostri fornitori, passando dall’acquisto di componenti al noleggio degli stessi. Ci auguriamo che questa idea rivoluzionaria possa innescare una reazione a catena, influenzando l’industria del ciclismo e aiutandoci a raggiungere l’obiettivo di creare biciclette circolari al 100% entro il 2025”.

“Siamo molto lieti di avere Swapfiets come nostro primo cliente del programma Vittoria2GO e di potergli offrire il nostro servizio di pneumatici premium. Swapfiets sa, meglio di chiunque altro, quanto gli pneumatici siano importanti e distintivi per i ciclisti e il nostro servizio di abbonamento li rende finalmente davvero circolari”, commenta Stijn Vriends, Presidente e CEO del Gruppo Vittoria.

Nel modello di business “pay per use”, il produttore è responsabile del valore di un prodotto durante tutto il suo ciclo di vita e questo rappresenta un incentivo per progettare prodotti ottimizzati nella durata, facilità di manutenzione e riparazione.

Inoltre, l’invio di opinioni da parte degli utenti al produttore crea un loop di feedback che lo spinge a migliorare e innovare il prodotto in maniera continuativa. Infine il prodotto, che rimane di proprietà del produttore, al termine del suo utilizzo tornerà nelle sue mani per essere riciclato e ricostruito.

I tubolari sono tra le parti “usurabili” della bicicletta e, quindi, più soggette a manutenzione. Aumentare la loro durata e resistenza alle forature e trovare modi innovativi per ripararli, rinnovarli o riutilizzarli sarà rivoluzionario per l‘industria ciclistica e ridurrà significativamente il suo impatto ambientale.

Gli pneumatici Vittoria Adventure Tech, appositamente aggiornati, saranno montati sulle e-bike Swapfiets a partire da agosto 2021. La mescola in grafene conferisce ai copertoni una maggiore durata e aderenza sul bagnato, la carcassa elastica offre un comfort ottimale, mentre uno strato antiforatura in gomma spesso 3 mm li rende estremamente resistenti. Gli pneumatici saranno disponibili sia in nero sia nel caratteristico blu Swapfiets che sarà montato sulla ruota anteriore.

All’inizio di quest’anno, lo specialista italiano dei copertoni per biciclette Vittoria e il Team Jumbo-Visma hanno permesso a Swapfiets di realizzare il suo ambizioso piano di portare il caratteristico pneumatico blu al Tour de France 2021.