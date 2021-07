Questa mattina si è tenuta in modalità telematica la seduta pubblica del seggio di gara convocato per l’esame delle proposte pervenute nella procedura indetta dal Comune di Bari per la concessione demaniale marittima con finalità turistico ricettiva, avente ad oggetto aree, manufatti e servizi della spiaggia di Torre Quetta.

Alla seduta pubblica sono stati invitati a partecipare da remoto tutti i soggetti ammessi a seguito della prima disamina della documentazione amministrativa prodotta. Al termine delle procedure previste, dopo aver inserito nella piattaforma telematica tutti i rialzi, l’offerta economica più vantaggiosa è risultata essere quella della MAPI srl con un rialzo percentuale del 4650,066% del canone demaniale posto a base di gara (35.000€).

Le aree appartengono quasi interamente al Demanio marittimo e, pertanto, il canone è in tali proporzioni di competenza statale. Saranno ora avviate le verifiche di legge sui requisiti finalizzate all’aggiudicazione definitiva della concessione.

