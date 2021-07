Alcuni automobilisti, spaventati dal pericolo, hanno allertato la Polizia Stradale segnalando un veicolo che percorreva in contromano la carreggiata ovest dell’autostrada A/27, nella tratta tra il casello di Conegliano e quello di Vittorio Veneto (Treviso).

Il conducente, straniero, F.N., di anni 43, regolarmente residente nel bergamasco e nel bellunese per lavoro, si era posto alla guida della propria Bmw in evidente stato di ebbrezza, ma grazie al tempestivo intervento ed al traffico ridotto i circa 30 km percorsi, con tratti anche curvilinei e quindi a ridotta visibilità, non hanno causato alcun incidente.

L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e dovrà quindi subire un processo. Subirà la revoca della patente di guida, oltre al pagamento delle sanzioni amministrative per un minimo previsto di quasi 4.000 fino al massimo di 11.000 euro. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro per mesi tre.