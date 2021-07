Guglielmo Vicario è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Empoli: il portiere si trasferisce dal Cagliari in prestito con diritto di riscatto

Il Cagliari Calcio comunica la cessione di Guglielmo Vicario all’Empoli con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Cresciuto nelle giovanili dell’Udinese, nell’estate 2019 è stato acquistato dal Cagliari: un anno in prestito tra le fila del Venezia e quindi l’approdo nell’Isola. In rossoblù il portiere ha dato subito prova delle sue qualità umane e professionali: serietà, quotidiana dedizione al lavoro, voglia di crescere e imparare. Chiamato in causa ha dimostrato tutta la sua affidabilità, anche in un momento particolarmente delicato della stagione, quando ha dovuto sostituire tra i pali Alessio Cragno.

