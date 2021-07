SASSARI. Le località di mare sono già strapiene, come in alta stagione, eppure i servizi sanitari non sono stati potenziati. Mancano le guardie turistiche e non sono ancora operative le postazioni per le ambulanze. E almeno sino a metà mese i mezzi convenzionati col 118 non entreranno in servizio. Il motivo: manca una firma alla delibera dell’Areus, l’azienda regionale emergenza urgenza.

