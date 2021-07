Brocchi ha detto la sua sull’approdo sulla panchina della Lazio di Maurizio Sarri: queste le sue dichiarazioni

Cristian Brocchi, ospite di Sportitalia Mercato, ha detto la sua sull’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Queste le parole dell’ex centrocampista biancoceleste:

«La Lazio è la piazza ideale per lui e per di più i tifosi sono molto felici. Lotito è un presidente che lascia lavorare e Tare è uno dei ds più bravi, visto che ha portato giocatori molto importanti negli ultimi anni. Sarri avrà la possibilità di dare il suo meglio e di lavorare in totale tranquillità».

