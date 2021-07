Giorgio Chiellini, difensore dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra. Le sue dichiarazioni.

MANCINI BRAVEHEART – «Mi ha fatto sorridere, ne stanno uscendo tante in questi giorni su tanti argomenti. Domani serviranno cuore caldo e mente fredda, senza cuore caldo non sopravvivi a Wembley contro l’Inghilterra e serve la testa fredda perché bisogna essere lucidi, è impensabili avere la partita sotto controllo per 90′. E’ una finale e per vincerla bisogna curare al massimo tutti i dettagli».

FINALE A WEMBLEY – «Una partita come quella di domani sono partite che non potrebbero anche capitare più, una fortuna giocarle. Il mio compito è quello di sdrammatizzare la tensione per una partita del genere. Siamo consapevoli tutti dell’importanza, bisogna fare da pompiere per il turbinio di emozioni. Bisogna godersela con tanta gioia, con quella spensieratezza ed un pizzico di follia».

KANE E LUKAKU – «Sono attaccanti mondiali, io mi ricordo la prima amichevole giocata contro di lui a Torino, rimasi impressionato dalle sue molteplici qualità, un giocatore che mi ha colpito. E’ incredibile, sono uno dei suoi più grandi estimatori, potete chiedere a Paratici per conferma quante volte ne abbiamo parlato in questi anni, lui avrà la fortuna di goderselo al Tottenham mentre io avrà la fortuna di marcarlo domani».