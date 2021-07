Il Ministero della Salute rende noto i dati dei nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore.

Sono 205 i nuovi casi da Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, nella giornata di venerdì erano stati 230, su 35.138 tamponi eseguiti, per una percentuale dello 0,58.

In aumento lieve i ricoverati in terapia intensiva: sono 37, più due rispetto a venerdì. Sono invece meno i ricoverati in reparto, oggi 121, venerdì 127. I decessi registrati sono 3 per un totale in regione Lombardia di 33.798.

In provincia di Bergamo i nuovi casi sono 6.

Milano 82

Brescia 15

Varese 24

Monza e Brianza 0

Como 4

Pavia 13

Mantova 7

Cremona 12

Lecco 0

Lodi 9

Sondrio 1