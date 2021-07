Oggi in Puglia sono stati registrati 41 casi positivi al Covid su 6.174 test effettuati, con un tasso di positività dello 0,67%. Di questi casi, 10 sono in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 5 nella BAT, 3 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce e 5 in quella di Taranto. Non sono stati registrati decessi. Scendono ancora i casi attualmente positivi al Covid in Puglia: sono 2.110

