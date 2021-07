Continua il cammino degli Invisibili in Movimento la comunità politica lanciata da Aboubakar Soumahoro. Dopo le tappe di Napoli, Milano, Torino, Roma, e Genova gli Invisibili proseguono la loro marcia di dibattiti pubblici itineranti che attraversano l’Italia con al centro il tema del rinnovamento del Paese legato all’utilizzo dei fondi europei del Recovery Plan.

Il prossimo appuntamento, dal titolo “lavoro e questione sociale: tra visibilità e invisibilità” è in programma sabato 10 luglio a Bergamo alle 17 allo spazio Daste in via Daste e Spalenga 13, per parlare di Salute, Sanità e cura delle persone in una delle città simbolo della tragedia causata dal Covid.

Interverranno, oltre ad Aboubakar Soumahoro, portavoce della Comunità degli Invisibili in Movimento e presidente della Lega Bracci anti, esponenti del mondo sindacale, dell’associazionismo cittadino, medici, educatori e studenti, per ascoltare e mettere in confronto tra loro le diverse esperienze territoriali e raccoglierne il contributo su questa tematica che tocca il tema della salute collettiva, del mondo del lavoro e delle annesse invisibilità.

La cittadinanza è invitata ad assistere, nel rispetto delle misure sanitarie in vigore. L’incontro sarà visibile in streaming sulle pagine Facebook e Instagram di Aboubakar Soumahoro e di Invisibili in Movimento.

Nel 2020 la provincia di Bergamo ha registrato un eccesso di mortalità di 6.316 persone rispetto agli anni immediatamente precedenti: un aumento del 62,8%. 16.368 morti. Tra il 2015 e il 2019, il picco è stato di 10.255. Una delle città più ricche d’Italia si è rivelata una delle più esposte al contagio, facendo emergere, da un lato, l’inefficacia della riorganizzazione aziendalista del sistema sanitario lombardo, dall’altro il conflitto strutturale tra gli interessi economici del mondo delle imprese e la tutela della salute della popolazione.

Un’esperienza così tragica e traumatica ci costringe a rimettere al centro il tema della salute collettiva, un tema che può essere compreso e riarticolato politicamente solo a partire dalla sua complessità e trasversalità, perché è il risultato di una molteplicità di fattori che interessano l’organizzazione della vita sociale nel suo complesso. Non dipende esclusivamente dalla sanità, o dalle condizioni di lavoro o dalle regole e dai rituali che disciplinano la socialità bensì da tutti questi fattori nella loro interconnessione.

“Ci sono delle scelte che possono condizionare le nostre vite dichiara Aboubakar Soumahoro e quando queste scelte vengono assunte a livello politico, come nel caso del Recovery Plan, bisogna affrontare questi argomenti anche con dei dibattiti pubblici che sono vere Agorà popolari, coinvolgendo le persone, un fattore che manca in questo momento. Pe r questo motivo – continua – abbiamo deciso di organizzare delle agorà attraversando l’Italia e il prossimo appuntamento, dopo quelli di Napoli, Milano, Torino, Roma e Genova, si svolgerà a Bergamo il prossimo 10 luglio e avrà come tema cardine la salute, questione cruciale emersa in maniera dirompente dopo questi mesi di pandemia. L’obiettivo conclude è quello di far emergere dall’invisibilità le posizioni di chi non ha voce e rimettere in primo piano la dimensione dei diritti e della dignità. Nessuno è invisibile!”.