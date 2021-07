Sono ufficiali anche le maglie che Italia ed Inghilterra utilizzeranno per la finalissima di Euro2020 a Wembley: ecco i dettagli

La UEFA ha ufficializzato quelle che saranno le maglie ufficiali che Italia ed Inghilterra utilizzeranno per la finalissima di Euro2020 a Wembley.

La squadra di Mancini giocherà in azzurro con pantaloncini blu scuro mentre i Three Lions scenderanno in campo in completo bianco. Si preannuncia una sfida entusiasmante, con gli inglesi abbastanza sicuri della vittoria finale. Agli uomini di Mancini il compito di sovvertire il pronostico.

