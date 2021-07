Un altro addio per la Lazio Primavera, retrocessa in Primavera 2. A salutare questa volta è Damiano Franco

La retrocessione in Primavera ha portato tanti cambiamenti e una sensazione di vera e propria rivoluzione in casa Lazio Primavera. A salutare questa volta è Damiano Franco.

Il difensore lascia dopo ben 13 anni i colori biancocelesti e sui social non ha comunque nascosto tutta la sua emozione: «Sono stati 13 anni di vittorie e sconfitte, gioie e dolori, sorrisi e lacrime, che mi hanno fatto crescere professionalmente ma soprattutto come uomo». Il suo futuro molto probabilmente sarà in qualche serie minore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damiano Franco (@damianofranco)

