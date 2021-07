Mercato professionisti in pillole, 9 luglio SERIE A Arthur – PSG 40% – L'interesse emerso nelle ultime ore sembrerebbe essere concreto. Le parti si aggiorneranno presto per capire se c'è convergenza d'intenti SERIE B Calò-Benevento 85% – Accordo raggiunto per l'ex Pordenone, che passerà presto alle Streghe per tentare l'immediata scalata alla Serie A SERIE C Infantino – Avellino 75% – Accordo a un passo per un trasferimento che sembra accontentare tutti. Per il centravanti, sembra la piazza giusta per un rilancio in grande stile Source