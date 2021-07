Domenica 18 luglio sulla banchina San Domenico a Molfetta si terrà il primo appuntamento dell’Oversound Music Festival, un progetto dell’agenzia M&P Company e dell’etichetta Vulkano Concerti, che porterà in Puglia importanti artisti come Piero Pelù che si esibirà con una tappa del suo “Gigante tour”.

Con questa serie di concerti esplosivi in giro per l’Italia, il noto rocker sta proponendo i brani dell’album “Pugili Fragili” pubblicato nel 2020, contenente la canzone omonima al tour, che è stata portata al Festival di Sanremo 2020 da Pelù che per l’occasione ha solcato per la prima volta il palcoscenico della celebre kermesse. Questo concerto infatti è un recupero della data prevista lo scorso anno, rinviata per via dell’emergenza sanitaria.

“La musica non si arresta – ha commentato Piero Pelù -. Finalmente ci possiamo riabbracciare con questi concerti che aspettavamo tutti da più di un anno e potremo godere insieme della musica suonata, cantata e ballata sul palco dal vivo”.

Oltre ai nuovi brani non mancheranno i brani tanto apprezzati del vasto repertorio dell’artista fiorentino, che ha avviato il suo percorso musicale nel periodo liceale, sul finire degli anni ‘70. “Sarà una scaletta ricchissima di emozioni, energia, magia, voglia di far casino, cantare, fare festa e condividere quello che ci è mancato così tanto: la musica dal vivo. Sono certo che il pubblico sarà pronto a spaccare l’infinito”.

Ad accompagnare il rocker in questa sua esibizione a pochi metri dal mare Adriatico ci saranno i Bandidos, formazione composta da Alessandro “Finaz” Finazzo, componente dei Bandarbardò, alla chitarra e ai cori, Luca “Luc Mitraglia” Martelli alla batteria, alle sequenze e ai cori; Dado “Black Dado” Neri al basso, al bassochitarra e ai cori e Francesco “Felcio” Felcini impegnato al suono di sala e agli effetti speciali.

