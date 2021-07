Da alcuni giorni è stata promossa una raccolta firme online per chiedere che il presidio ospedaliero di San Giovanni Bianco vengano ripristinati e garantiti tutti i servizi e le prestazioni che la Legge prevede. (DM 70/2015).

Il gruppo che ha promosso l’iniziativa ha chiesto a tutti i Comuni della Valle Brembana di collaborare alla raccolta firme anche nelle 37 sedi comunali per consentire a coloro che fossero in difficoltà nella sottoscrizioni online della petizione di poterlo fare in modo tradizionale.

Il Comune di San Pellegrino Terme ha aderito alla proposta e informa che “è possibile sottoscrivere la petizione per il rilancio dell’Ospedale di San Giovanni Bianco all’ufficio Anagrafe del Comune negli orari di apertura al pubblico”.