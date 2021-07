Sarri, nella conferenza stampa di presentazione, ha raccontato anche un aneddoto sul contratto. le sue parole

La conferenza stampa di presentazione di Sarri si è caratterizzata per spunti e aneddoti. L’allenatore biancoceleste ne ha raccontato uno anche sulla durata del contratto. Queste le sue parole:

«La società mi ha offerto un contratto di quattro anni, io l’ho chiesto più corto perché non so se avrò le stesse energie. Comunque nel caso in cui le dovessi avere sarei felice di continuare».

