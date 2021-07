“Una grande soddisfazione, un piazzamento inaspettato, anche perché avevo un tempo di partenza tra i peggiori, ma sapevo di valere di più”.

Euforia…misurata e consapevole. E’ quella che Luca Ursano, giovane mezzofondista catanzarese tesserato con la Cosenza K42 sesto due giorni fa ai Europei Under 23 ci trasmette per telefono dalla sua stanza d’albergo di Tallin in Estonia. I suoi campionati si sono conclusi l’altro ieri sera dopo quel diecimila terminato a ridosso dei primissimi. Fino a domani, vigilia del rientro in Italia, sarà impegnato solo in qualche seduta di allenamento per rimanere in forma e soprattutto a non violare l’indigesta ma necessaria bolla anticovid: in questa fase storica ogni atleta di qualunque disciplina sportiva ne deve fare i conti.

“Viviamo tra campo e hotel – spiega- Nessun contatto con il mondo esterno e molto limitati con il resto della comitiva degli Europei, nessuna foto di gruppo. Anche perché tra questi azzurri Under 23 ci sono anche atleti che prenderanno parte ai Giochi di Tokyo. Vanno protetti, particolarmente”.

Ma si riesce a dare il massimo anche in queste situazioni, la gara di giovedì ne è una dimostrazione. In tv, in un certo momento è parso che raggiungere o comunque lottare per il podio non fosse impossibile. Anche il telecronista Rai Bragagna parlava di un “Ursano pimpante”

“ Beh, a quattro giri dalla conclusione ho dato un bel contributo a scremare il plotone, mi sono messo in testa al gruppetto per cinquecento metri e sì forse in quel momento la medaglia poteva essere a portata, l’hanno detto tutti dopo la gara ma alla fine l’ultimo cambio di ritmo è stato troppo, sono arrivato sesto alla mia prima maglia azzurra, che potevo volere di più?

E che tempo! Ti eri iscritto con un 29’ 52” hai finito in 29.32”. Venti secondi di miglioramento, tanta roba

“Sì, ma ripeto sapevo già prima di valere un tempo inferiore. Ai campionati italiani di Molfetta dei 10mila ai primi di maggio avevo ambizioni ma sono stato malissimo mi sono ritirato. Mi sono ritrovato senza il minimo per partecipare agli Europei che poi ho dovuto ottenere in una gara a Milano. La Fidal mi chiedeva 29’55 io ho fatto poco meglio, mi è bastato per essere convocato ma a 29’ 40” sapevo che sarei potuto scendere. Non ero riuscito a esprimermi al meglio in quel periodo”.

Insomma tra acciacchi fisici e minimo da ottenere in extremis il pre Europeo non è stato facile…

“Abbiamo ricercato la tranquillità a Camigliatello Silano poco prima della partenza- a Catanzaro in quei giorni faceva caldissimo – mi sono allenato lì con il mio compagno di squadra Luigi Altomare, presenza per me fondamentale, con la supervisione di Maurizio Leone ex azzurro e punto di riferimento della K42. E’ una delle persone che più devo ringraziare. Ma il mio grazie va anche al mio fisioterapista compagno di squadra Andrea Pranno ad Edoardo Misurelli, ad Aldo Carbone a Giovanni Monaco. Tornando ai giorni pre europeo non sono mancate anche le difficoltà in famiglia”.

Perchè? Cosa è successo?

“Il primo giorno degli Europei era stato fissato il funerale di mia zia. Avere regalato con la mia gara magari un sorriso a mia mamma pochi giorni dopo la scomparsa della sorella vale davvero tanto. Sono molto legato alla mia famiglia. Mio padre, che è stato un atleta, mi sostiene in tutto e per tutto anche economicamente. Io sono uno studente al terzo anno di Scienze Motorie, tra studio e allenamenti non avrei potuto lavorare e lui sta credendo in me”.

Ursano mezzofondista, Ursano studente ma leggo anche Ursano arbitro. Come inserisci questa tua esperienza nella tua crescita?

“A questo mondo mi sono avvicinato qualche anno fa quando le cose nella corsa non sembravano andare così bene. L’arbitraggio, e non esagero, per me è stata una scuola di vita. Mi ha aiutato a formare il carattere. E tra le persone che mi corre l’obbligo di salutare anche il responsabile Aia Franco Falvo una persona eccezionale”.

E ora, dopo Tallin, quale è l’orizzonte di Luca Ursano?

“Un aereo per l’Italia da prendere lunedì, cinque giorni con la mia famiglia, come ho detto è stato un periodo difficile è giusto stare loro vicino, e poi un po’ di vacanze con gli amici che fortunatamente sono sempre gli stessi. Gli Europei sono stato l’apice della stagione. Si tornerà a lavorare in altura forse a Livigno nei prossimi mesi ma ancora è tutto da definire”.