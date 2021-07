Lunedì 12 luglio inizierà il torneo di Calcio Balilla Umano a Montenero di Bisaccia. Si dividerà in due categorie, una Under 15 (Baby) e l’altra Over 15 (Big) entrambe composte da 6 squadre.

La formula sarà la stessa per entrambe, ogni squadra giocherà contro le altre 5 ed infine le prime 2 classificate disputeranno la finale, la terza e la quarta la finalina, le ultime due la finale di consolazione.

Questo gioco è possibile disputarlo solo perché il campo è piccolo ed è all’interno di una gabbia, quindi le corde (che fungeranno da stecche) possono essere tranquillamente legate alla struttura.

Questa è la nona edizione, nata da un’idea di Leo Benedetto e Nicola Ronzitti nel 2007, è stata organizzata per diversi anni da loro, poi hanno lasciato spazio alle nuove generazioni e quest’anno nello specifico il diciannovenne Francesco Di Cintio, si accollerà l’intera organizzazione, cercando di portare la gente in piazza almeno nella settimana di calcio balilla umano.

Gli ottanta ragazzi sono consapevoli di avere l’obbligo di far divertire i curiosi e i loro supporters, con la classica dose di allegria e la giusta punta di ironia.