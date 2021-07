Irpiniatimes.it

Sarà un Avellino blindata, una città piena di controlli. Dopo i tristi fatti di cronaca vissuti in Viale Italia al termine di Italia-Spagna, dove furono ferite tre persone, il Prefetto di Avellino Paola Spena chiama a raccolta i cittadini e soprattutto le forze dell’Ordine.

In caso di vittoria azzurra, le scene di giubilo vissute martedì sera non ci saranno.

Sì ai festeggiamenti, ma con moderazione. Scenderanno in campo, con i supporters azzurri, infatti, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, i quali saranno in servizio fino a mezzanotte nel centro storico, in viale Italia e in via Fratelli Urciuoli.

Anche l’ordinanza firmata dal sindaco Gianluca Festa relativa alla vendita di bevande – nel provvedimento è vietato l’asporto di alcolici dopo le 21 – è un modo per contenere i facili entusiasmi.

Resta, inoltre, in vigore che dalle 18 fino alle 21 è stabilito l’obbligo di vendere qualsiasi tipo di bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori monouso, con lo stop assoluto alle lattine e al vetro.

L’articolo Avellino, città blindata in vista della finale degli Europei proviene da irpiniatimes.