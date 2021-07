di don Mario Colavita

La proposta di Gesù è ambiziosa e forte. Nonostante i suoi fallimenti ha la forza e coraggio di dire ai suoi discepoli di andare a due a due ed annunciare il vangelo.

Ci vuole un bel coraggio a mandare le pecore in mezzo ai lupi. Il vangelo di Marco sottolinea che i discepoli: “partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano” (Mc 6,12-13).

A Gesù non importa la quantità ma la qualità del messaggero e del messaggio. Il vangelo oggi non è sempre conosciuto anzi in molti contesti dei cosiddetti cattolici di tradizione, la buona notizia del vangelo è totalmente disconosciuta.

L’annuncio del vangelo rafforza la fede in Cristo, senza l’annuncio la fede non cresce né si può diffondere

Se non si riparte dal vangelo e dalla persona di Gesù Cristo, il cristianesimo sparirà diventerà una minoranza. La Chiesa nel mezzo di una crisi senza precedenti diventerà un pio ricordo. Secondo alcune recenti inchieste sette italiani su dieci hanno un’immagine della Chiesa rarefatta e poco incisiva.

Il cattolicesimo ha bisogno di incoraggiamento, fiducia, soprattutto di una rinnovato legame a Gesù, senza la conoscenza e l’amore al Figlio di Dio, senza la sua parola, il vangelo, siamo come degli attori su un palcoscenico totalmente cambiato.

Oggi molti sacerdoti parlano in contesti in cui le parole hanno perso il loro originario significato, sembra che tutto ciò che si fa e dice passi sopra la testa delle persone.

La spaccatura tra vangelo e vita si fa sempre evidente e profonda, a volte sembra di avere due chiese quella che celebra (i cristiani della domenica o delle feste e delle ricorrenze) e la chiesa muta dei cristiani anonimi e indifferenti.

A duemila anni di distanza la missione è sempre la stessa. È il vangelo la punta di diamante: un annuncio che esige una risposta coraggiosa perché cambia completamente la vita.

Credere nella forza del vangelo vuol dire rinnovare la missione per la chiesa del futuro e il futuro della Chiesa.