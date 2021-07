Kevin Strootman è pronto a disputare la sua stagione con la maglia del Cagliari in attesa che la situazione di Radja Nainggolan si sblocchi

Kevin Strootman, prima di approdare al Cagliari, avrebbe chiesto l’approvazione del suo amico Radja Nainggolan, la cui situazione con l’Inter sembra ancora in stand-bye.

Il club nerazurro – come rivela L’Unione Sarda – non vuole concedere la buonuscita al belga che, data la voglia di proseguire con la maglia rossoblù, potrebbe ridursi l’ingaggio, accettando, dunque, la proposta del presidente Tommaso Giulini. Domani, in giornata, ci sarà un nuovo incontro tra le due società.

