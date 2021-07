“Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo…” Era il 1968, Adriano Celentano la cantava e l’Italia del calcio le suonava, alla Jugoslavia, parole e musica (leggi gol) di Gigi Riva e Pietruzzo Anastasi e vinceva il titolo europeo. L’ultimo, nella storia della nostra Nazionale, quello che l’Inghilterra non è mai riuscita a conquistare, e nemmeno era mai arrivata in finale. Ora ci credono, loro che si sentono i maestri del calcio, loro che giocano in casa e avranno tutto lo stadio per sè.

Ma con l’Italia saranno tutti gli altri, scozzesi, gallesi, tedeschi, gli italiani residenti a Londra che potranno essere lì, a tifare e far sentire (se possibile) la loro voce.

Azzurro sarà la colonna sonora di una domenica speciale, dal tempio del tennis a quello del calcio. Nel pomeriggio, scenderà nell’arena l’azzurro Matteo Berrettini, romano, fisico da gladiatore, sull’erba di Wimbledon come Russel Crowe al Colosseo.

Missione quasi impossibile, contro il numero uno del tennis mondiale, Novak Djokovic, che ha già trionfato cinque volte a Londra, la prima nel 2011 quando Berrettini aveva appena 15 anni e ancora sognava di diventare un tennista professionista. Studiava, si applicava e naturalmente sotto la guida di un coach che si chiama Santopadre non poteva che arrivare tanto in alto…

Ma il bello, per Matteo come per gli Azzurri di Mancini, deve ancora venire, la pagina più bella della storia è quella che deve essere ancora scritta.

Berrettini è il re degli ace, cioè delle prime palle a segno con il suo servizio: ben 101 nel torneo londinese. È l’arma in più di Matteo, un marcantonio di quasi due metri che punta tutto su potenza e velocità dei colpi, per mettere in difficoltà un campione quasi invincibile. Quel Djokovic che vanta anche la miglior risposta al servizio nel torneo, un istrione che mastica con facilità anche la lingua italiana e ricorda all’avversario: “So che sarà una grande giornata per gli Azzurri, ma mi auguro che possano vincere solo a sera, quelli del calcio”, sorride Djokovic. Il campione che, sicuramente, ha tutto da perdere contro il primo italiano in finale, nella storia di Wimbledon.

Se Wimbledon farà forse più il tifo (molto composto, ovvio) per quella che potrebbe essere la nuova stella del tennis, cioè per il nostro Matteo, Wembley sarà tutto o quasi per la squadra di casa. Tutti pazzi per i ragazzi di Southgate, in prima fila il premier Boris Johnson con tanto di maglietta bianca della sua nazionale e l’immancabile capigliatura da musicista ribelle, mentre a pochi metri da lui in tribuna d’onore il Presidente Sergio Mattarella non rinuncerà a giacca e cravatta, pronto però a perdere l’aplomb ed esultare come il Pertini di Spagna 82.

E se l’Inghilterra non è più quella di una volta, quando attaccava a testa bassa più con la corsa che con la tecnica e ora invece sa anche difendersi come se alzasse un bunker e fare gol con discreta furbizia, vedi il rigore cercato e ottenuto da Sterling contro la Danimarca, beh però… anche l’Italia non è più solo difesa e contropiede. Come era abituata o come veniva dipinta a volte dai suoi detrattori.

Su un fatto sono concordi tutti gli osservatori, cioè che a questa finale arrivano le due squadre più forti, quelle che hanno dimostrato di essere anche le più belle da vedere.

Ma per vincere gli Europei non basta esser belli: serve una squadra che sappia reggere l’urto dell’onda inglese, pericolosa fin dall’inizio per cercare di travolgere gli Azzurri con le sue folate sulle fasce e improvvise al centro. Serve una squadra che sappia fare il suo gioco, nonostante l’aggressività degli inglesi. Che sappia tenere e lottare come fanno Barella e Chiellini, fino alla fine.

E sappia colpire, con chiunque sarà in grado di farlo: Chiesa scalpita, il nostro Pessina è pronto per diventare ancora una volta l’arma in più. Utile e prezioso come Toloi.

Italia-Inghilterra, una finale da seguire in silenzio, col fiato sospeso, come un incontro di tennis: e che l’Azzurro diventi poi blu di una Notte magica…