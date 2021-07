Su 339 tamponi processati ieri, 5 sono risultati positivi: 1 a Lavello e 4 a Pisticci.4

13 i ricoverati e 24 i guariti. Non si registrano decessi. Nessun ricovero in medicina covid o terapia intensiva.

Attualmente sono 581 i casi di contagi di cittadini residenti. Ad oggi il numero complessivo dei decessi, dall’inizio della pandemia, è di 569 residenti.

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 10 giugno, sono state effettuate 5.558 vaccinazioni.

A ieri sono 317.376 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (57,4 per cento) e 180.211 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (32,6 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 497.587 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Fasce di età con prima dose:

60-69 > 84%

70-79 > 91%

Over 80 > 90%