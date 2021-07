Di Marzio riporta dell’interesse dello Spezia per Alberto Cerri. Il Cagliari individua una contropartita tecnica utile a Semplici

Come riportato da Gianluca Di Marzio, lo Spezia pensa ad Alberto Cerri per l’attacco. Il Cagliari vuole una contropartita tecnica: «Lo Spezia ha avviato i contatti per Alberto Cerri del Cagliari. Ai sardi, invece, interessa Simone Bastoni, difensore di proprietà proprio del club ligure».

Operazione complicata che però continua ad essere portata avanti dai due club, si attendono novità nelle prossime settimane.

