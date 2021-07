Ester Di Cienzo e Angelo Ruscitto si sono incontrati per la prima volta quando lei, che oltre a essere bellissima è anche una ragazza sveglia, gli ha mandato gli auguri di compleanno su Facebook.

Pur essendo entrambi di Guglionesi infatti non si conoscevano ancora. Angelo, davanti a quel messaggio arrivato da una fanciulla incantevole, ha risposto subito.

E in quel momento è iniziata una stupenda storia d’amore che oggi 11 luglio 2021 li vede sull’altare per coronare il sogno, insieme con i loro cari e gli amici più importanti delle loro vite.

Buona vita insieme, tutta la felicità del mondo!

I vostri amici, testimoni, parenti

Per voi una sorpresa: un sito web dedicato alla vostra splendida coppia, con tante bellissime foto di momenti unici da conservare.

Clicca qua

ANGELOESTERSPOSI