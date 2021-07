San Severino Lucano ha celebrato la Giornata Mondiale del Rifugiato. Per l’occasione gli ospiti del progetto di accoglienza hanno voluto ringraziare il Comune e la popolazione che li ospita regalando un albero di ulivo, simbolo di pace e di vita. L’Amministrazione Comunale mette a disposizione dei beneficiari del progetto di accoglienza spazi comunali per attività ludico e l’insegnamento della lingua italiana. Gli ospiti, dal canto loro, si occuperanno della cura delle aree loro affidate. Il sindaco Franco Fiore ha ricevuto gli ospiti in Comune e parlato di quanto sia importante una politica di accoglienza “siamo convinti che ogni persona sul pianeta terra debba essere rispettata nel modo giusto non esistono differenze di razza, colore di pelle o religione, ogni soggetto ha il diritto di essere accolto. E’ importante poi, ha continuato, che queste persone si sentano accolte e integrate”.

Redazione