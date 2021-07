Dalle 21 di domenica sera, 11 luglio, allo stadio di Wembley di Londra si gioca la finale di Euro 2020. La sfida vede in campo Italia contro Inghilterra.

Allo stadio di Wembley sono attesi 65mila spettatori. Roberto Mancini conferma nella formazione titolare per la finale di Euro 2020 gli undici azzurri impiegati nella semifinale con la Spagna.

Donnarumma in porta, difesa da destra con Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini ed Emerson; a centrocampo il trio è Barella, Jorginho, Verratti, mentre in avanti confermato il tridente Chiesa-Immobile-Insigne. Nell’Inghilterra una sola sorpresa: gioca Trippier al posto di Saka. Foden, infortunato, non è in panchina.

LA DIRETTA

21.04 – Gol dell’Inghilterra 0-1

Inglesi subito in vantaggio. Shaw inizia l’azione e la finisce tagliando sul secondo palo. Il cross è di Trippier, servito alla grande da Kane.

Al Niniva di Almé atmosfera da stadio.



Lei è Bessy di Rosanna Cazzulani da Cenate Sotto.



21. 10 gran chiusura di Chiellini.

Cross di Trippier per Sterling, Chiellini salva tutto ben piazzato in mezzo all’area.