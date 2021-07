L’Italia c’è e fa sentire la sua voce a Wembley. Dopo il gol nel primo tempo di Shaw, gli Azzurri hanno faticato a trovare gli spazi giusti, ma al 67′ l’occasione per colpire l’Inghilterra è arrivata.

Sugli sviluppi di corner è stato Leonardo Bonucci a metterla dentro in mischia, dopo che Chiellini era andato giù e Di Lorenzo aveva impegnato Pickford.

Goal Bonucci

