La nuova sede dello Juventus Club Belluno “Pavel Nedved”?

Alla Pizzeria Bella Napoli.

Vista la rivalità con la squadra partenopea, solo a dirlo la notizia suona un po’ curiosa ma, dopo la chiusura della vecchia sede (il Pub Koala di Visome), l’entusiasmo del titolare Umberto Villani ha convinto il direttivo, capitanato dalla presidente Anna Schiffino, ad optare per la storica pizzeria di Belluno, che venerdì sera ha accolto i soci per la festa del tesseramento.

“Il calcio è tifo, sfottò e rivalità”, commenta Schiffino, “prendersi in giro fra tifosi di squadre diverse è uno dei lati più belli e divertenti dello sport. Ma il calcio, non dimentichiamolo mai, deve essere anche incontro, fratellanza e inclusione. Anche per questo abbiamo scelto questa nuova sede. Il nome evoca la rivalità con il Napoli, ma Umberto vive a Belluno da sempre ed è juventino. E”, sorride, “che alla fine vinca il migliore, quindi la Juventus”.

Lo Juventus Club Belluno è nato nel 2012 per iniziativa del longaronese Sebastiano Cesca, ora presidente onorario, e in questi anni è stato presente allo Stadium di Torino in quasi tutte le partite, arrivando a contare anche 850 soci. La pandemia ha un po’ rallentato l’attività, ma la speranza è quella di tornare presto allo stadio. Nel frattempo, i soci sono invitati a vedere le partite nella nuova sede.

Oltre ad Anna Schiffino, il direttivo conta sulla sua vice Deborah Feltrin, sul segretario Alex Zanella e sui consiglieri “storici” Attilio De Col e Silvio Zanella a cui si sono da poco uniti i nuovi membri del direttivo Stefania Rosa e Tiziano Versienti.

Tutte le info sul sul sito www.juventusbelluno.it, oppure sulla pagina facebook.

L’articolo Lo Juve Club sposta la sua sede alla Pizzeria Bella Napoli proviene da Bellunopress – Dolomiti.