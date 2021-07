Luis Oliveira, ex giocatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo passato calcistico

«Sarei potuto andare a giocare insieme a Mancini in quella Sampdoria. Era il 1996 ed ero al termine del mio contratto con il Cagliari quando Gianfranco Matteoli, mio ​​compagno di squadra al Cagliari, venne da me per dirmi che la Sampdoria voleva comprarmi».

